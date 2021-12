Bombeiros estarão em grupos de intervenção rápida, táticos avançados, com viaturas multifuncionais e ambulâncias - Divulgação/ Corpo de Bombeiros Magé

Publicado 30/12/2021 21:07

Rio - O Corpo de Bombeiros inicia, na tarde desta sexta-feira (31), véspera de Ano Novo, a Operação Réveillon 2022, que vai contar com a atuação de cerca de 300 militares nas principais áreas de concentração de público de todo o estado do Rio. Os bombeiros serão dividos em equipes mistas de combate a incêndio, socorros marítimos, salvamento e atendimento pré-hospitalar. Na capital, o reforço se concentra nos locais definidos pela prefeitura com queima de fogos.



O objetivo da ação é diminuir o tempo-resposta para o atendimento aos incidentes que aconteçam nas imediações da orla da Praia de Copacabana ou próximas aos locais de eventos. Os bombeiros estarão organizados em grupos de intervenção rápida, grupos táticos avançados, com viaturas multifuncionais e ambulâncias para atendimento à população. Quem for assistir a queima de fogos conta também, com os profissionais de plantão no serviço ordinário das unidades operacionais.As áreas que fazem parte do planejamento são Copacabana e Flamengo, na Zona Sul do Rio; Ilha do Governador; Piscinão de Ramos; Igreja da Penha e Parque Madureira, na Zona Norte; além de Bangu, Barra da Tijuca e Sepetiba, na Zona Oeste. Os militares atuam ainda em Macaé, no Norte Fluminense, e em Cabo Frio, na Região dos Lagos, onde um turista mineiro morreu afogado nesta quinta-feira (30). "Embora não estejam agendados shows na praia de Copacabana, por exemplo, estão previstas 25 torres de som ao longo da orla. Nossas unidades estão preparadas para esse reforço na segurança em virtude do impacto que os festejos pela data causam às vias públicas, redes hoteleiras e pontos turísticos", disse o secretário e comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro.