Chieppe alertou para a importância de manter as medidas de proteção e completar o esquema vacinal

Publicado 30/12/2021 18:05 | Atualizado 30/12/2021 18:24

Rio - O secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, disse, em um vídeo publicado nesta quinta-feira (30) nas redes sociais da pasta, que o Rio de Janeiro investiga 201 amostras suspeitas da variante Ômicron da covid-19. O anúncio foi feito no mesmo dia em que a Secretaria Municipal de Saúde informou que a capital fluminense tem um caso da variante confirmado por sequenciamento e outros 94 suspeitos sendo monitorados.

Entre os casos suspeitos, alguns foram informados por hospitais e laboratórios privados e algumas amostras serão encaminhadas à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) para serem submetidas ao sequenciamento genômico e serem confirmadas ou descartadas. Na última semana, a SMS identificou um aumento no índice de positividade dos testes para covid-19, que passou de 0,7% para 5,5%.

De acordo com Chieppe, as amostras que são analisadas foram encaminhadas tanto pelas secretarias municipais fluminenses, quanto por laboratórios privados. Segudo ele, a possível circulação da variante no Rio de Janeiro ainda não apresentou reflexos no aumento de internações, ocupação de leitos de enfermaria e Unidade de Terapia Intensiva (UTI), ou nos óbitos pelo novo coronavírus.

No vídeo publicado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o titular da pasta alertou que o Rio já enfrenta um risco muito grande da circulação local da variante e para evitar que o número de casos da doença aumente, é necessário manter as medidas de proteção e completar o esquema vacinal com duas doses, além da de reforço.



"É importante que nesse momento que a gente já tem um risco muito grande da circulação local da Ômicron, considerando o que a gente tem visto nos outros países, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, que as medidas de precaução sejam mantidas. Além disso, a vacinação com a terceira dose é absolutamente fundamental. Alguns estudos mostram que essa variante Ômicron consegue escapar, eventualmente, de pessoas vacinadas com as duas doses. Completar o esquema vacinal e fazer o reforço com a terceira dose, é uma medida fundamental para a gente conter o avanço dessa variante aqui no estado do Rio de Janeiro". Confira o vídeo.

ÔMICRON: Veja o que o Secretário de Estado de Saúde, Alexandre Chieppe, diz sobre as amostras da nova variante.



Além disso, é bom lembrar:



adote medidas de prevenção contra o vírus;

Também nesta sexta-feira, durante a



"Todos nós, no nosso ambiente e no nosso convívio, a gente começa a ouvir: "tem alguém com covid". Parece inevitável, isso a gente vai monitorando, informando, mas que a gente deve ter, certamente, um aumento significativo dos casos de covid. Isso ainda não se manifestou em internações, em problemas mais graves, mas nós estamos preparados para isso, mobilizados", explicou o prefeito.



Na entrega da estação, Paes também confessou estar mais preocupado com a transmissão da doença nas festas de Ano Novo realizadas em ambientes fechados, do que no Réveillon na Praia de Copacabana. O espetáculo deste ano não terá os tradicionais shows, que precisaram ser cancelados pela prefeitura por conta do risco do aumento de casos da variante Ômicron. Entretanto,



"Nós entendemos que não há mais muito ambiente para novas restrições, mas, é óbvio que as pessoas têm que ficar atentas. As pessoas estão sempre perguntando do Réveillon em Copacabana e esse é o que menos me preocupa. Me preocupa muito mais as festas que as pessoas fazem em ambiente fechado, as famílias se encontrando no dia 31 de dezembro, isso, em geral, são locais de transmissão muito mais intensos."

Vacinação de crianças



Na última terça-feira (28), o secretário Alexandre Chieppe afirmou que



A Secretaria Estadual de Saúde (SES) disse que a exemplo do que já acontece com todos os imunizantes do calendário nacional de vacinação, "não será necessária apresentação de prescrição médica para imunização de crianças no estado do Rio". Além disso, falou que entende que, "à luz das evidências atuais e dos conhecimentos já adquiridos sobre as vacinas para a covid-19, os benefícios da vacinação na população de crianças de 5 a 11 anos, com a vacina da Pfizer, superam os eventuais riscos associados à vacinação, no contexto atual da pandemia".



No dia 24 de dezembro, o prefeito Eduardo Paes já havia dito que



