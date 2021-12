O acionamento dos fogos é feito por GPS - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 30/12/2021 13:22 | Atualizado 30/12/2021 13:55

Rio - Corpo de Bombeiros, a Marinha e a Coordenadoria de Fiscalização Armas e Explosivos da Polícia Civil concluíram, no início da tarde desta quinta-feira, a vistoria final nas 10 balsas de fogos da festa de Réveillon em Copacabana. Ao todo, a estrutura flutuante irá carregar cerca de 24 mil bombas e proporcionar um espetáculo de luzes de mais de 16 minutos, que também será transmitido pela Internet.

As 14 toneladas de fogos de artifício estão divididas em dez balsas, que estarão a 450 metros da faixa de areia. Entre as embarcações, haverá uma distância de 250 metros, que deve permitir a cobertura de toda a orla de Copacabana. O acionamento dos fogos é feito por GPS. Segundo os organizadores, as embarcações serão rebocadas na madrugada desta sexta-feira para a Praia de Copacabana e devem estar posicionados já às 7h da manhã.



A queima de 16 minutos terá também uma trilha sonora, que será transmitida por torres de som instaladas ao longo da faixa de areia. O espetáculo desse ano de retomada da festa da virada só não terá os tradicionais shows, que precisaram ser cancelados pela Prefeitura do Rio, em virtude do risco do aumento de casos da variante da Covid-19 Omicron.



A Presidente da Riotur, Daniela Maia, representando a Prefeitura do Rio, também acompanha a checagem de segurança das estruturas. Ela é acompanhada pelo Capitão dos Portos do Rio de Janeiro, Contra-almirante Ricardo Jaques Ferreira, representando a Marinha, e o Capitão do Corpo de Bombeiros, Silvio Pereira da Silva Júnior.



O show pirotécnico será transmitido ao vivo nas redes sociais da Prefeitura do Rio.



Além de Copacabana, outros nove pontos no Rio terão queima de fogos. A lista inclui a Barra da Tijuca, Recreio dos Bandeiranres, Flamengo, Ilha do Governador, Piscinão de Ramos, Bangu, Praia de Sepetiba, Parque Madureira e a Igreja da Penha.