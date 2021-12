Presidente da Riotur, Daniela Maia - Fabio Costa / Agência O Dia

Presidente da Riotur, Daniela MaiaFabio Costa / Agência O Dia

Publicado 30/12/2021 19:29

Rio - Apesar da probabilidade de clima instável, a previsão de chuva para o último dia de 2021 não vai prejudicar a queima de fogos do Réveillon de Copacabana. De acordo com o responsável técnico pela festa de luzes, Marcelo Kokote, os artefatos evoluíram ao longo do tempo e são capazes de funcionar independente das condições climáticas. Ainda segundo Kokote, diferente dos últimos anos, os efeitos dos fogos serão mais cadenciados para preencher todo o período da queima.

"Todo ano existe uma evolução dos fogos para fazer menos barulho, subir mais, fazer menos fumaça. Então, hoje os fogos estão evoluídos o suficiente para funcionar independente dessas condições (...) Vamos ter várias alturas, vários ângulos, justamente para que possa ser visto de diversos pontos", afirmou o responsável técnico.

O tempo já começou a mudar nesta quinta-feira (30) por causa de um canal de umidade que está se formando sobre a Região Sudeste. Às 17h35 o município entrou em estágio de atenção devido ao acumulado de chuva forte a muito forte na região de Jacarepaguá, Recreio e em outros pontos da Zona Oeste. A previsão é que chova forte nas próximas horas. Diversos bolsões d'água já foram registrados pela cidade.

Também nesta quinta-feira (30), o Corpo de Bombeiros, a Marinha e a Coordenadoria de Fiscalização Armas e Explosivos da Polícia Civil concluíram a vistoria final nas dez balsas de fogos para a festa na Praia de Copacabana. A checagem e aprovação do aparato foi feita em um atracadouro na Praça Iaiá Garcia, na Ilha do Governador, onde as embarcações estão montadas. Ao todo, a estrutura flutuante irá carregar cerca de 24 mil bombas e proporcionar um espetáculo de luzes de mais de 16 minutos, que também será transmitido pela internet.

As balsas estarão a 450 metros da faixa de areia. Entre as embarcações, haverá uma distância de 250 metros, que deve permitir a cobertura de toda a orla de Copacabana. O acionamento dos fogos é feito automaticamente por GPS. Segundo os organizadores, as embarcações serão rebocadas na madrugada desta sexta-feira (31) para a Praia de Copacabana e devem estar posicionados já às 7h da manhã.

O Réveillon na cidade do Rio não vai ser de praia. Na virada do ano, cariocas e turistas devem se preparar para um dia de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora, cenário que se estende ao longo de todo o fim de semana. Ainda na sexta-feira, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima, de 22°C. A previsão para o primeiro dia do ano é de chuva moderada a forte durante a madrugada, e chuva fraca a moderada a partir da manhã. Entre sábado e domingo, o tempo permanece instável, com predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada em qualquer momento do dia. No sábado, a temperatura varia de 21°C a 30°C.