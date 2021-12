Previsão para o fim do ano é de chuvas e tempo nublado no Rio de Janeiro - Fabio Costa/Agencia O Dia

Publicado 30/12/2021 13:01

Rio - O tempo não será de praia durante o Réveillon no município do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a previsão é de chuva até a próxima semana. Na noite de quarta-feira, 29, a cidade já experimentou uma prévia do que deve acontecer nos primeiros dias de janeiro, com precipitações e alagamentos em diversos pontos do município.

A partir desta quinta-feira, 30, o tempo já começou a mudar por causa de um canal de umidade que está se formando sobre a Região Sudeste. Na virada do ano, cariocas e turistas devem se preparar para um dia de sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora na cidade do Rio de Janeiro, cenário que se estende ao longo de todo o fim de semana. Ainda na sexta-feira, a temperatura máxima será de 28°C e a mínima, de 22°C.

A previsão para o primeiro dia do ano é de chuva moderada a forte durante a madrugada, e chuva fraca a moderada a partir da manhã. Entre sábado e domingo, o tempo permanece instável, com predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada em qualquer momento do dia. No sábado, a temperatura varia de 21°C a 30°C. Já no domingo, de 21°C a 32°C.



Lúcio de Souza, professor do Departamento de Oceanografia Física e Meteorologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, explica que o canal de umidade é um nome popular para o fenômeno natural conhecido como Zona de Convergência do Atlântico Sul. “É um fenômeno que surge por causa do aquecimento durante o verão, quando o Centro-Oeste do Brasil fica com mais calor e mais umidade”, disse.



Ainda segundo ele, o canal de umidade que se forma também está relacionado à migração da Zona de Convergência Intertropical, onde se encontram os ventos do Norte e do Sul. “É toda uma condição geográfica e de circulação na atmosfera que, com a Zona de Convergência Intertropical mais no hemisfério sul e essa oferta maior de calor no Centro-Oeste do país, você faz um corredor de umidade desde o extremo Noroeste do Brasil até o Sudeste”, continua. Esse fenômeno meteorológico foi o responsável pelos temporais recentes no estado da Bahia, por exemplo.



A meteorologista chefe do Alerta Rio, Juliana Hermsdorff, disse que a formação desse sistema é o que deixa o tempo instável nos próximos dias. “A formação de uma região de baixa pressão no oceano irá convergir umidade para Região Sudeste, formando assim um canal de umidade, que atuará pelo menos até o domingo no Rio. Porém, o período com as maiores chuvas será entre a tarde desta quinta-feira até a tarde de sexta-feira”, conta.

