Manifestantes protestam contra morte de policiais por traficantes no Rio | Rio de Janeiro | O Dia

Grupo de pessoas ocupou pista da Linha Vermelha na manhã desta quinta-feira - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 30/12/2021 14:43

Rio - Manifestantes interditaram uma faixa da Linha Vermelha, sentido Centro, na manhã desta quinta-feira, 30. O ato ocorreu na altura de São Cristóvão, quando um grupo de pessoas colou cruzes brancas na pista e estendeu um cartaz em repúdio à violência contra policiais que morreram em operações no Rio de Janeiro.

Ao todo, 35 cruzes foram estendidas no chão para representar os agentes mortos por traficantes. A ação provocou o congestionamento da região. Segundo o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a via foi liberada por volta das 10h.