Vítor Reis de Amorim era lutador de boxe e muay thai - Reprodução Instagram

Publicado 30/12/2021 12:24

Rio - A Polícia Civil informou, nesta quinta-feira, que aguarda laudos periciais e depoimentos para esclarecer a morte do lutador Vítor Reis de Amorim, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio . De acordo com o delegado responsável pelo caso, Leonardo Macharet, da 73ª DP (Neves), o pai do jovem de 19 anos é esperado para ser ouvido. Valdecir Ferreira disse aoque só vai comparecer à delegacia quando tiver um advogado.Nesta quarta-feira, a Civil recolheu às armas dos policiais militares que participaram da ação . A corporação disse que diligências prosseguem em busca de elementos que ajudem a esclarecer os fatos. A Corregedoria da Polícia Militar também analisa o caso.Vítor Reis estava em um bar com amigos, no Morro da Jaqueira, no bairro Patronato, nesta terça-feira, quando foi alvejado por um tiro. Segundo a família, o lutador tentou fugir para se proteger, quando ouviu os disparos, mas testemunhas disseram que os policiais atiraram contra ele. Valdecir afirmou que o tiro atingiu as costas do filho.No entanto, a Polícia Militar negou essa versão e disse que Vítor foi atingido no peito, de frente, durante um fogo cruzado com bandidos.De acordo com o boletim médico, Vítor Reis já chegou morto ao pronto socorro de São Gonçalo com um tiro no lado esquerdo do peito, sem nenhuma marca de saída.