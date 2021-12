Vítor Reis de Amorim - Reprodução Instagram

Publicado 29/12/2021

fotogaleria Rio - Um lutador de boxe e muay thai, de 19 anos, foi morto, nesta terça-feira, no Morro da Jaqueira, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com informações, Vítor Reis de Amorim estava no bar com amigos, quando foi alvejado por um tiro. A família do jovem acusa policiais militares de atirarem contra o jovem e diz que não havia confronto quando ele foi atingido. A PM nega.

Segundo a família, o jovem tentou fugir para se proteger, quando ouviu os disparos, mas testemunhas disseram que os policiais disparam contra ele. O pai de Vítor Reis, Vanelci Ferreira, afirmou que o tiro atingiu as costas do filho e que ele era um menino trabalhador.

"Meu filho nunca perdeu uma luta, mas perdeu a vida para a polícia. A polícia chegou e atirou. É claro que quem escuta um tiro vai correr. Deram um tiro pelas costas de fuzil e minha esposa ainda foi humilhada pelos policiais, empurram ela. Minha esposa não sabia que ele estava baleado e pediu para ver ele. Nessa hora, os policiais falaram: 'se a senhora quiser ver filho, faz outro'", disse Vanelci ao 'Bom Dia Rio', da TV Globo.



"Não houve troca de tiros nenhuma. Eles são despreparados, porque um policial preparado não faz o que ele fez, atirar pelas costas. Eles têm que fazer o trabalho deles, mas se eles rendessem meu filho, ele não estaria morto, porque não iam achar nada de errado com meu filho", acrescentou o pai.

Vítor Reis foi socorrido pelos próprios policiais e levado para o pronto-socorro de São Gonçalo, mas já chegou morto no local. Valneci disse que os policiais ocultaram a informação de que o filho já estava sem vida. "No hospital, eu perguntei aos policiais o que tinha acontecido e eles me engaram. 'Nós demos um tirinho nele que pegou no ombro' e era mentira, pegou na barriga".

O porta-voz da PM, major Ivan Blaz, negou a versão dada pelo pai. "Os policiais informaram que de fato foram atacados e tenho um confronto, segundo relatos da ocorrência. Houve uma fuga dos marginais que atacaram os policiais. Logo após o confronto foi encontrado uma pistola e também o jovem morto", disse ele ao 'Bom Dia Rio'.

Segundo Blaz, o boletim médico indicou que o tiro que atingiu Vítor foi no peito e não nas costas, como a família alega. "Houve um embate verbal entre os policiais e a família do jovem, mas algumas informações passadas pelo pai do jovem não são verdadeiras. O tiro disparado, segundo o boletim médico, foi no peito. Não houve transfixação, ou seja, não passou pelas costas. Então, o tiro o atingiu de frente".



"O relato dos policiais foi feito em sede da Polícia Civil e agora vamos ter uma investigação por parte da DH de São Gonçalo e a Corregedoria da Polícia Militar também já está no caso".

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo informou "que o paciente deu entrada ao Pronto-Socorro Central já em óbito, às 16h37, com orifício de entrada na região peitoral à esquerda".

Segundo nota da PM, uma pistola, munições e um rádio comunicador foram apreendidos no local da ocorrência. Os demais envolvidos fugiram para o interior da comunidade. O porta-voz disse que os policiais não disseram se Vítor estava com esses itens. "Isso não foi apresentado pelos policiais. Na verdade, o que foi dito é que após o ataque e o confronto armado os criminosos fugiram para o interior da comunidade, restando ali ao solo o Vítor e a pistola".

O porta-voz afirmou ainda que pessoas da família de Vítor Reis tem envolvimento com o crime.

"A gente já sabe que nessa família outros elementos já foram presos. A gente sabe que ali há um contexto de violência envolvida com a realidade daquela localidade, sabemos que muitos jovens ali são envolvidos. Não estou aqui apontando que seja o caso do Vítor, mas, segundo alegação dos policiais, nós tivemos um confronto armado e que ele estava ali".

Blaz afirmou que a Polícia Militar está constantemente investindo em treinamentos. "A gente tá dando início em mais uma rodada de treinamento de confrontos em baixa luminosidade para que a gente possa ter uma maior acuracidade nesses momentos. A gente sabe que as situações são complexas", contou o porta-voz, que completou:



"Não dá para se disparar quando há inocentes no caminho. Não dá para se disparar quando há essa possibilidade de erro. Logicamente a gente leva em consideração que esses policiais já são experientes, já sabem lidar com essa realidade, inclusive essa guarnição já está há alguns anos ali no 7º BPM. É uma guarnição exitosa, tem um grande número de prisões em detrimento ao número de lesões. Então, é uma conduta muito positiva para esses policiais. Mas logicamente que nesse caso a gente precisa ter a análise da perícia".

As investigações estão à cargo da 73ª DP (Neves). A Corregedoria da Polícia Militar também está atuando no caso.

As armas dos policiais militares foram recolhidas para análise. Os familiares da vítima serão ouvidos, os agentes buscam testemunhas e realizam outras diligências para esclarecer os fatos.

Homenagem dos amigos

Durante a tarde desta terça-feira, amigos de Vítor se reuniram para pedir justiça e apoiar a família. "Ele era um garoto talentoso, um atleta de ponta da nossa equipe. O sonho dele era ser lutador e eu abracei isso. O sonho dele era o meu", disse mestre Romildo, professor de Muay Thai na academia PVRT, em São Gonçalo.

"Sempre foi um menino muito quieto, muito calado. Chegava no CT [Centro de Treinamento] e ficava no canto dele", disse um colega de equipe.

A última luta do ano de Vítor estava marcada para acontecer nesta quinta-feira, em Araruama, na Região dos Lagos.

O corpo de Vítor Reis será enterrado nesta quarta-feira, às 16h, no cemitério São Miguel, em São Gonçalo.