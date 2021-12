A família Carla Viriato, 39, Erica Alves, 21, Fabrício Santana, 20, aguarda embarque para Arraial do Cabo - Marcos Porto/Agência O Dia

A família Carla Viriato, 39, Erica Alves, 21, Fabrício Santana, 20, aguarda embarque para Arraial do Cabo Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 30/12/2021 09:04 | Atualizado 30/12/2021 14:22

Rio - A Rodoviária Novo Rio espera ter o movimento de mais de 54 mil passageiros só nesta quinta-feira pelos corredores do terminal. Entre chegadas e saídas, esse é o dia de maior fluxo entre Natal e o feriado do Ano Novo. Ao todo, segundo a concessionária responsável pelo terminal, a expectativa para esta semana, até domingo, é de que 560 mil pessoas passem pelo local.



O alto número de passageiros no período representa o dobro do movimento visto no ano passado e 82% a mais que o percebido em 2019. De acordo com a concessionária Novo Rio, a expectativa de 54 mil pessoas desta quinta-feira inclui 29.800 passageiros embarcando e 24.300 desembarcando em função do Réveillon.



A maior saída da cidade do Rio é para as regiões turísticas do Estado do Rio, como a dos Lagos, Serrana, Costa Verde, Vale do Café e Interior. Também são destinos as cidades de São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal.



Para a porta-voz da Rodoviária Novo Rio, Beatriz Lima, o número é um reflexo na maior percepção de segurança dos passageiros com a campanha de vacinação contra covid-19.



"A vacinação já atinge um percentual maior que 70% da população e as viagens pelo Brasil estão aquecidas neste que é um período tradicionalmente de grande demanda", disse a porta-voz.



Outra explicação para o maior movimento apontado por ela é a alta nos preços das poassagens de avião.



"O crescimento também está atrelado à ótima relação entre custo e benefício oferecido pelas empresas de transporte rodoviário regular com tarifas muita atraentes, algumas até 800% mais baratas que trechos aéreos", explica.

A família do Fabrício, de 20 anos, é uma das que se organizou para viajar no fim de ano. Moradores de Irajá, na Zona Norte do Rio, eles estiveram na Rodoviária na manhã desta quarta-feira a caminho de Arraial do Cabo. Segundo o estudante, uma amiga de infância os ajudou a alugar uma casa na região.

"Pra viagem nós temos a expectativa de nos divertirmos bastante. Depois de um ano com pandemia, muitas mortes e caos no país, para o ano que vem a nossa esperança é por dias melhores", ressaltou.