Rio retorna ao estágio de mobilização após previsão de chuva forteMarcos Porto/ Arquivo Agência O Dia

Publicado 30/12/2021 22:37 | Atualizado 30/12/2021 22:38

Rio - O Centro de Operações Rio (COR) informou que o município retornou ao estágio de mobilização às 21h20 desta quinta-feira (30), devido à redução dos acumulados de chuva e ausência de previsão de chuva forte para a próxima hora. De acordo com o Alerta Rio, núcleos de chuva atuam sobre a divisa com o estado de Minas Gerais com deslocamento para o Rio, podendo ocasionar chuva fraca a moderada na cidade nas próximas horas.

Mais cedo, a cidade entrou em estágio de mobilização desde as 14h50 e, às 17h35 evoluiu para o estágio de atenção. Por conta da chuva, diversos bolsões d'água foram registrados pela cidade, como na Rua Ilha Fiscal, em Bancários, na Ilha do Governador; Rua Itauá, na altura da Rua Bom Retiro, no Jardim Guanabara; na Estrada do Engenho Novo, na altura da rua Araújo Rozo; Rua da Feira, na altura do Shopping Bangu; e na Avenida Ayrton Senna, altura do Shopping Uptown, sentido Linha Amarela. Até o momento, as áreas mais afetadas ficam nas zonas Norte e Oeste.

Imagens divulgadas pela página Alerta Ilha 24h, mostram uma enxurrada causa pela chuva descendo pelo teto da Clínica da Família Madre Teresa de Calcutá, nos Bancários. Confira:

Por conta da chuva, a SuperVia informou que trens do ramal Santa Cruz, interligado ao Deodoro, sentido Santa Cruz, não realizarão paradas nas estações Riachuelo, Sampaio, Engenho Novo, Méier e Engenho de Dentro devido a alagamento na via nas proximidades do Méier. Ainda de acordo com a concessionária, a estação Olímpica de Engenho de Dentro encontra-se temporariamente fechada. técnicos avaliam as condições de infraestrutura para que o funcionamento seja liberado.

Tempo na virada e nos próximos dias



Durante o Réveillon, o tempo não será de praia no município do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a previsão é de chuva até a próxima semana. Na noite de quarta-feira, 29, a cidade já experimentou uma prévia do que deve acontecer nos primeiros dias de janeiro, com precipitações e alagamentos em diversos pontos do município.



A previsão para o primeiro dia do ano é de chuva moderada a forte durante a madrugada, e chuva fraca a moderada a partir da manhã. Entre sábado e domingo, o tempo permanece instável, com predomínio de céu nublado e chuva fraca a moderada em qualquer momento do dia. No sábado, a temperatura varia de 21°C a 30°C. Já no domingo, de 21°C a 32°C.