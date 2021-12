Equipe registrou o caso na 43ª DP (Guaratiba), após perícia no local - Divulgação/Linha Verde - Disque Denúncia

Publicado 30/12/2021 21:21

Rio - Uma denúncia sobre extração irregular de árvores feita ao Linha Verde, programa do Disque Denúncia voltado para meio ambiente, revelou atividade potencialmente poluidora em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Policiais militares da 1ª Unidade de Polícia Ambiental (1ª UPAm) estiveram na Estrada da Covanca para verificar a informação, onde encontraram o corte de talude de aproximadamente três metros de altura.

No local, os militares também identificaram a limpeza do terreno, possivelmente feito com auxílio de máquinas, resultando na degradação ambiental de 200 metros quadrados de área. A equipe registrou o caso na 43ª DP (Guaratiba), após perícia no local. Não houve prisões.

O Linha Verde reforça a solicitação para que a população continue denunciando crimes ambientais em todo o estado do Rio através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177, além do APP “Disque Denúncia RJ” disponível para celulares. Por essa modalidade, o denunciante pode enviar fotos e vídeos. É possível denunciar também através da página do Linha Verde no Facebook ou ainda pelo site do Disque Denúncia. Em todos os canais o anonimato é garantido.