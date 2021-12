Alexandre está desaparecido desde o último dia 20 - Disque Denúncia / Divulgação

Publicado 30/12/2021 18:56

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quinta-feira (30), um cartaz de Alexandre Pinto de Oliveira, conhecido como Alex, de 47 anos, morador do bairro Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade, que está desaparecido desde o último dia 20 de dezembro, por volta das 16h30, após sair da sua residência.



A família alega que o rapaz sofre de esquizofrenia e tem problema na fala. Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Alexandre, pode entrar em contato com os seguintes números: (21) 2253-1177 ou 0300 253 1177.

A página oficial do Disque Denúncia no Facebook também está disponível: https://www.facebook.com/desaparecidos.org/ . Todas as informações serão direcionadas para a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).