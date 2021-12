Criminoso foi levado para a Delegacia de Maricá (82ª DP), onde está à disposição da Justiça. Foto: Marcelo Tavares - Foto: Maurício Peçanha

Publicado 30/12/2021 10:42

Rio - Um homem suspeito de tentar matar o policial militar Alex Correia Pereira, lotado no 4° BPM (São Cristóvão), foi preso na noite desta quarta-feira, na Rua Roque Barbosa, no bairro Jardim Bangu, na Zona Oeste do Rio. De acordo com a PM, o criminoso possui uma ficha criminal extensa e foi localizado a partir de dados do Setor de Inteligência.

O crime aconteceu nesta terça-feira, na Itaocaia Valley, em Itaipuaçu, Maricá. Segundo depoimentos de moradores e populares, Alex Correia, de 47 anos, estava conversando com outros homens em frente a um terreno baldio quando foi surpreendido por um homem armado que chegou de repente dentro de um automóvel Voyager e deu vários tiros no policial e fugiu em seguida.

Alex Correia foi atingido na barriga e no quadril, sendo socorrido pelo seu filho que o levou para UPA de Inoã. Depois, o militar foi transferido para o Hospital Municipal Conde Modesto Leal, no Centro de Maricá, onde passou por cirurgias. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.

O criminoso foi levado para a 82ª DP (Maricá), onde o caso está sendo investigado.