Movimentação no bondinho do Pao de Açucar neste sábado(01).Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 01/01/2022 19:18 | Atualizado 01/01/2022 19:24

Rio - Cariocas aproveitaram o primeiro dia do ano para visitar o Bondinho Pão de Açúcar, que liga a Praia Vermelha ao Morro da Urca, na Zona Sul do Rio. No mês de dezembro, o parque apresentou um crescimento de 25% em relação ao mês anterior e, no acumulado do mês, indica uma número próximo a do ano de 2019, antes da pandemia de covid-19. A previsão para a semana do Réveillon é receber 6 mil visitantes por dia, quase o dobro das semanas anteriores.



Neste sábado, o tempo no Rio permaneceu nublado e houve registro de chuva fraca isolada durante a madrugada e manhã. Os ventos ficaram fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas em elevação, com mínima registrada de 18,8°C, às 03h15, no Alto da Boa Vista, e máxima registrada de 32,1°C, às 14h15, em Santa Cruz.

Réveillon em Copacabana

As areias de Copacabana voltaram a se encher de cariocas e turistas para queima de fogos de Réveillon mais tradicional da cidade na noite desta sexta-feira (31). As cenas, contudo, foram diferentes das vistas em anos pré-pandemia de covid-19. Dessa vez, ano de 2022 recebeu as boas vindas de um público visivelmente menor, espaçado e divididos em grupos.