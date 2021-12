PMs recuperaram quantia de mais de R$ 2,5 mil com casal - divulgação

Publicado 30/12/2021 10:25 | Atualizado 30/12/2021 10:26

Rio - Um casal foi preso em flagrante por policiais militares, nesta quinta-feira, enquanto roubava o cofre de um supermercado na Tijuca, Zona Norte. De acordo com o registro da PM, a dupla foi flagrada por PMs do 6º BPM (Tijuca) dentro do estabelecimento com cerca de R$ 2,5 mil em uma mochila.

Os PMs foram acionados após denúncias darem como suspeita a atitude da dupla na porta do supermercado, que fica na Rua Conde de Bonfim. Ao chegarem no local, os policiais já encontraram o casal dentro do cofre do supermercado. Com os dois, foi encontrada a quantia de R$ 2.558 em espécie e dois celulares.

Segundo a corporação, o homem tinha oito passagens por roubo na polícia, enquanto a mulher não tinha passagens. O caso foi registrado na 19ª DP (Tijuca).