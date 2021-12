Rio tem três pontos de bloqueios para impedir a entrada de vans e ônibus fretados - Reprodução TV Globo

Rio tem três pontos de bloqueios para impedir a entrada de vans e ônibus fretadosReprodução TV Globo

Publicado 30/12/2021 07:33 | Atualizado 30/12/2021 14:50

Rio - Três pontos de bloqueio foram montados, na manhã desta quinta-feira, para impedir a entrada de ônibus e vans fretados no Rio até a madrugada do dia 1° de janeiro . Blitzes de guardas municipais e agentes da CET-Rio estão no Trevo das Missões, em Cordovil; Trevo das Margaridas, na Avenida Brasil, na altura de Irajá; e na Rodovia Rio-Santos, em Santa Cruz.

A ação também conta com apoio da Polícia Militar e do Detro. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), veículos oficiais vão circular pela cidade fazendo esse patrulhamento.



Nesta tarde, a Seop divulgou um balanço parcial das barreiras de bloqueio. Até o momento, 71 abordagens foram feitas e seis ônibus e oito vans tiveram que retornar. Doze autuações foram registradas.

Estacionamento em Copacabana

Motoristas e visitantes que circulam de carro pela cidade precisam ter atenção: estacionar em Copacabana estará proibido a partir das 18h desta quinta-feira. Serão 1.900 vagas suprimidas. Segundo a prefeitura, 87 reboques trabalharão contra o estacionamento irregular.

A partir das 19h do dia 31, carros não poderão circular por Copacabana, exceto veículo de moradores - uso pessoal - ou táxis com passageiros que comprovem trabalho, hospedagem ou residência no bairro. A partir das 22h, todo o bairro será fechado, mesmo para os carros. Haverá 28 pontos de bloqueio, que permitirão a entrada em Copacabana apenas para moradores, trabalhadores e hóspedes.

Metrô e ônibus

Todas as estações de metrô das linhas 1, 2 e 3 ficarão fechadas a partir das 20h desta sexta-feira. Ao longo de todo o dia de véspera do Réveillon, as transferências entre as linhas 1 e 2 serão feitas nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central). No dia 1° e no dia 2, o metrô funcionará das 7h às 23h. Nos dois dias, a transferência será na estação Estácio. As linhas ônibus do Metrô na Superfície vão operar das 5h às 19h no dia 31, e das 7h às 22h30 nos dias 1° e 2.

Já em relação aos ônibus, haverá mudanças no itinerário. A partir das 20h desta sexta, as linhas com destino a Copacabana irão somente até Botafogo, retornando pelas ruas São Clemente, Real Grande e Voluntários da Pátria. São elas: 415 (Muda x Usina); 455 (Méier); 457 (Abolição); 472 (Triagem); 474 (Jacaré), 483 (Penha); 485 (Penha); Troncal 1 (Central); Troncal 4 (Rodoviária).

As linhas que passam por Copa, mas têm como destino outros bairros, serão desviadas pela Lagoa. 426 (Usina x Jardim de Alah), 432 (Vila Isabel x Gávea) e Troncal 6 (Rodoviária x Jardim de Alah).

As linhas de Ipanema com destino a Copacabana também retornarão ao bairro vizinho, pela rua Prudente de Moraes. São elas: 539 (Ipanema x Rocinha, via Estrada da Gávea), 557 (Ipanema x Rio das Pedras), Integrada 2 (Ipanema x Alvorada, Avenida Lúcio Costa), Integrada 6 (Ipanema x Cidade de Deus, via Itanhangá), Integrada 8 (Ipanema x Recreio, via Lagoa-Barra/Av. das Américas), Integrada 9 (Ipanema x Piabas, via Av. Niemeyer/Av. Benvindo de Novaes).

As linhas de ônibus que circulam pela Avenida Lúcio Costa, na Barra e no Recreio, serão desviadas para a Avenida das Américas por causa da queima de fogos. Nos outros bairros não haverá mudança de rota de linhas.