Polícia Rodoviária Federal amplia fiscalização em rodovias para o Ano Novo | Rio de Janeiro | O Dia

Operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) tem início nesta quinta-feira - Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)

Publicado 30/12/2021 08:49

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou nesta quinta-feira, 30, o reforço do policiamento em locais de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade localizados em rodovias federais. A atuação, que ocorrerá até o próximo domingo, 2, tem como objetivo a garantia de mais fluidez no trânsito, que, no fim do ano, é marcado pelo aumento do fluxo de veículos.



Segundo a PRF, a fiscalização faz parte da Operação Ano Novo 2022 e incluirá ações de combate a embriaguez no volante, ultrapassagens em trechos de pista simples e o controle do excesso de velocidade. O uso do cinto de segurança, capacete, dispositivos de proteção para crianças e o do telefone celular será supervisionado pelos oficiais.



Além disso, a Operação Égide, que faz parte do do planejamento institucional na repressão ao crime nas rodovias federais, permanecerá em atividade. Iniciada em outubro deste ano, a operação foi desencadeada após análise e mapeamento dos principais pontos críticos do país e tem como foco o combate ao roubos de cargas, veículos e coletivos, além do tráfico de drogas e armas nas estradas. As rodovias federais são inspecionadas 24h pela PRF, por meio de centrais de Comando e Controle, câmeras, rádios e telefones.