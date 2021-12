Publicado 30/12/2021 01:00

Se for mesmo usado para dar moradia digna para 10 mil famílias de comunidades do Rio e da Baixada, o programa Na Régua será uma das boas novidades de 2022. Esse foi o motivo de sua criação! A sociedade precisa acompanhar!

Tomara que as chuvas poupem o Rio de tragédias e que o réveillon curtido com os devidos cuidados marque o início da recuperação da economia. Os hotéis estão como 100% de ocupação e o fim do ano promete os lucros que não vieram nos meses anteriores. Justo e merecido!