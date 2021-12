Trens na Supervia - Reginaldo Pimenta

Trens na SuperviaReginaldo Pimenta

Publicado 30/12/2021 08:07 | Atualizado 30/12/2021 09:31

Rio - Trens do ramal Saracuruna da Supervia operam com intervalos ampliados no trecho entre Central a Gramacho na manhã desta quinta-feira, 30. Segundo a empresa, o problema ocorre devido a uma falha na sinalização entre Triagem e Bonsucesso e próximo à Parada de Lucas, na Zona Norte do Rio. Com intervalo médio de 15 minutos, o controle das composições está sendo feito via rádio e não de forma automática.



Entre Gramacho e Saracuruna, o intervalo médio é de 23 minutos. A partir das 10h haverá manutenção da rede aérea entre as estações Parada de Lucas e Penha.