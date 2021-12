Na manhã desta terça-feira, 28, o sistema de sinalização foi afetado - Divulgação/Agetransp/Arquivo

Publicado 28/12/2021 08:24 | Atualizado 28/12/2021 09:10

Rio - Pelo segundo dia consecutivo, passageiros do ramal Japeri da SuperVia enfrentaram atrasos na circulação dos trens. Na manhã desta terça-feira, 28, o sistema de sinalização foi afetado e o controle das composições passou a ser feito via rádio, e não de forma automática. De acordo com a empresa, o caso ocorreu devido a furto de cabos registrado na região de Comendador Soares, em Nova Iguaçu, e foi normalizado às 9h.

Mais cedo, o fluxo de trens no trecho entre Gramacho e Central do Brasil (ramal Saracuruna) também ocorreu com intervalos ampliados em função de uma ocorrência no sistema de sinalização próximo à estação Gramacho. A situação foi normalizada por volta das 6h24.

Nesta segunda-feira, 27, passageiros enfrentaram a demora e reclamaram da superlotação e do serviço prestado pela empresa, que justificou o ocorrido ao afirmar que houve furto de cabos. Nas redes sociais, Fabricio Souto, de 28 anos, registrou o momento em que o trem chegou lotado em Nova Iguaçu. Segundo ele, problemas como este são recorrentes, o que gera, muitas vezes, o atraso para chegar ao trabalho.

“Estava impossível entrar quando o trem chegava. Eu saí da estação e peguei um ônibus para a Pavuna e fui de metrô. Praticamente toda semana vem tendo esse tipo de problema e sempre somos informados da mesma coisa, que é por causa do ‘furto de cabos’. O pessoal do meu trabalho já está até ciente que meu atraso é proveniente dessas falhas”, relatou Souto.

De acordo com a Polícia Militar, não houve registro recente de furto de cabos no ramal de Japeri. A equipe de permanência do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) foi informada que o atraso ocorrido nesta segunda-feira ocorreu devido ao descarrilamento de uma composição.