Bebê conforto: para bebês de até 1 ano - Reprodução

Bebê conforto: para bebês de até 1 anoReprodução

Publicado 28/12/2021 06:52

Antes de sair com o carro, deve-se estar a atento a algumas regras. Uma das mais importantes é imediatamente colocar o cinto de segurança, que reduz em 50% o risco de lesões graves e é obrigatório inclusive para os ocupantes do banco de trás. Crianças menores de 10 anos que não tenham atingido 1,45 m devem ser transportadas no banco traseiro com cinto de segurança apropriado e utilização dos dispositivos de retenção em conformidade com a idade (bebê conforto, cadeirinha e assento elevado).



QUAL O DISPOSITIVO IDEAL PARA LEVAR CRIANÇAS NO CARRO?



• Crianças de até 1 ano ou com até 13 kg: bebê conforto ou conversível.



• Crianças com idade entre 1 e 4 anos ou com peso entre 9 e 18 kg: cadeirinha.



• Crianças entre 4 e 7 anos e meio ou com até 1,45 m e entre 15 a 36 kg: assentos de elevação.



• Crianças a partir de 7 anos e meio ou com mais de 1,45 m: cinto de segurança.





Você sabia que a legislação permite que crianças com menos de 10 anos de idade viagem no banco dianteiro em dois casos?



Se a quantidade de crianças com idade inferior a 10 anos exceder a capacidade de lotação o banco traseiro, a criança com maior estatura pode ocupar o banco dianteiro, usando o cinto de segurança se tiver mais de 1,45 m ou dispositivo de retenção adequado ao seu peso e altura.



Em veículos dotados apenas de banco dianteiro, o transporte de crianças com até 10 anos de idade poderá ser realizado neste local, respeitando as mesmas regras do item anterior.



Além dos cuidados com as crianças, para que a viagem não tenha transtornos, é importante que o condutor faça uma parada de 20 minutos a cada duas horas em casos de trajetos longos. Uma alimentação saudável também evita problemas inconvenientes. Portanto, beba sempre água para manter a hidratação e dê preferência a refeições leves, frutas desidratadas e biscoitos. Siga as dicas e boa viagem!