Para evitar aborrecimentos ao pegar a estrada | Rio de Janeiro | O Dia

Checar as condições do veículo é fundamentalbanco de imagens

Publicado 28/12/2021 06:48

O final do ano é a oportunidade ideal para milhões de pessoas que desejam pegar a estrada para conhecer novos destinos ou se reunir com a família ou os amigos em um período de descanso e renovação. Mas antes e depois de arrumar as malas, há muitas precauções e medidas fundamentais para que o percurso pelas estradas seja prazeroso e seguro.

Mais do que regras, o jornal O DIA vai apresentar os principais recursos indicados pelo Detran.RJ e o Governo do Estado para evitar acidentes e preservar vidas. Entre eles, há pequenos detalhes que podem fazer a diferença e impedir que uma viagem tranquila se transforme num problema.

Por mais novo que seja um veículo, ele necessita de cuidados periódicos. Para uma viagem, especialmente de longa distância, é imprescindível verificar se os sistemas e componentes não estão desgastados e necessitam de reparos.

Portanto, confirme a vida útil e a durabilidade dos componentes definidas pelos fabricantes, siga as orientações do manual do proprietário e procure um profissional habilitado e confiável sempre que necessário.

Ainda que não vá viajar, torne um hábito verificar a quantidade de combustível, o estado dos pneus e a calibragem; o balanceamento das rodas; o alinhamento da direção; o nível de óleo do motor; o fluido de reservatório do radiador; os filtros de óleo de ar e do motor; o nível de água da bateria e seus cabos; o estado das palhetas do limpador de para-brisa e os espelhos.

A verificação dos freios (fluido, pastilhas, disco, pedal, lonas e freio de mão) e da parte elétrica (seta, pisca-alerta, farol, lanterna e luz de freio) também são mais que essenciais!

Para concluir, confirme a validade do extintor de incêndio e deixe sempre no automóvel o triângulo de sinalização, a chave de roda, o macaco e um kit de primeiros socorros.