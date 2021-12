Publicado 28/12/2021 01:00

O ano terminará com melhoria nos níveis dos reservatórios de usinas hidrelétricas de todo o país. Mas não há expectativa do consumidor ver isso refletido em redução da conta de luz. Infelizmente, janeiro continuará com custo alto para todos.

O Estado do Rio ficou em segundo lugar no ranking nacional de geração de empregos. Uma notícia para dar esperança ao Fluminense.