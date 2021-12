Ação educativa do Detran.RJ com apoio da Operação Lei Seca - Detran.RJ/DIVULGAÇÃO

Mais que uma infração gravíssima, dirigir após ingerir bebida alcoólica é um ato criminoso que resulta em 70% dos acidentes de trânsito fatais. Ainda que em pequenas quantidades, o consumo de álcool provoca inúmeras alterações no organismo e interfere especialmente nos reflexos do motorista, que ficam mais lentos. Além da perda da capacidade de avaliação dos riscos, a interferência do álcool no sistema nervoso central pode levar uma pessoa de um extremo a outro: da euforia, que a torna excessivamente confiante, à depressão, que gera insegurança.



Os ciclistas também estão entre as vítimas mais frequentes de acidentes, especialmente provocados por condutores embriagados. Nos cinco primeiros meses deste ano, houve um aumento de 30% no registro de sinistros que exigiram atendimento médico a ciclistas no Brasil, segundo a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet). A situação também impacta na economia.



De acordo com o Instituto de Políticas de Transporte & Desenvolvimento (ITDP Brasil), no Brasil morrem cerca de 40 mil pessoas ao ano vítimas de acidentes de trânsito, o que causa sobrecarga do SUS e elevado custo socioeconômico, além de perda de R$ 483,3 bilhões/ano em congestionamentos.



Ao ser flagrado dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer substância psicoativa, o motorista terá a CNH suspensa por 12 meses e será multado em R$ 2.934,70.



Além disso, o veículo ficará retido até a apresentação de um condutor habilitado. Caso seja flagrado novamente em um período de até 12 meses, a multa será aplicada em dobro (R$ 5.869,40). Ainda de acordo com a legislação, é obrigatória a realização do exame de alcoolemia para vítimas fatais de acidentes.



Portanto, não arrisque! Se for beber, opte por transporte público, táxi, carros de aplicativo ou deixe a condução nas mãos de alguém que não tenha consumido álcool.

Para diminuir o número de acidentes, o Detran.RJ e a Operação Lei Seca, do Governo do Estado, realizam diversas ações educativas. Maio Amarelo, Semana Nacional de Trânsito, Dia Nacional e Internacional do Motociclista, Dia Mundial do Meio Ambiente, palestras em empresas, Escola Pública de Trânsito e Cidadania sobre Rodas estão entre as principais iniciativas feitas pelo Detran.RJ, que abordou mais de 20 mil pessoas em blitzes educativas.