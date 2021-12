Espaço do porta-malas precisa ser respeitado - Divulgação

Espaço do porta-malas precisa ser respeitadoDivulgação

Publicado 28/12/2021 06:59 | Atualizado 28/12/2021 07:26

Muita gente não se dá conta, mas a bagagem pode acarretar problemas em uma viagem e até gerar multas e acúmulo de pontos na Carteira Nacional de Habilitação, que pode levar à suspensão do direito de dirigir.

De acordo com o artigo 231 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transitar com excesso de peso é infração média (4 pontos e R$ 85,13), com acréscimo no valor da multa a cada 200 kg (de R$ 5,32 a R$ 53,20).

Além de aumentar o consumo de combustível e prejudicar a estabilidade, o peso excessivo exige mais da suspensão, dos freios e dos pneus, sacrificando o automóvel. O condutor deve consultar o manual para saber a capacidade de carga do veículo, que inclui os ocupantes e a bagagem. Vale a pena recorrer a

uma balança doméstica para não exceder o limite.

A organização do porta-malas também contribui para um melhor desempenho do automóvel. As malas mais pesadas devem ficar embaixo, centralizadas e preferencialmente na horizontal. Quanto mais próximas do encosto do banco traseiro, melhor! O objetivo desses cuidados específicos é concentrar o peso maior sobre o eixo para deixar o centro de gravidade mais baixo, colaborando com a estabilidade.

Evitar o deslocamento das malas grandes é outro detalhe importante. Para isso, preencha os espaços laterais e acima delas coloque mochilas e malas menores maleáveis.

Nas brechas, encaixe sapatos e outros itens que possam ajudar a escorar. Para completar a arrumação, utilize um edredom com tamanho suficiente para cobrir tudo e ainda preencher os vazios restantes.

Não há clareza na legislação sobre o transporte de malas na cabine. No entanto, testes indicam que a uma velocidade de 80 km/h, um objeto solto no veículo pode ter o seu peso ampliado em até 80 vezes e causar ferimentos graves nos ocupantes. Além disso, itens colocados na parte traseira da cabine prejudicam a visão do motorista.

Nos casos em que o porta-malas não é suficiente, a instalação de um rack é a opção, mas essa bagagem jamais pode exceder 50 cm de altura a partir do teto - a única exceção a essa regra é para transporte de bicicletas. Ultrapassar a largura ou o comprimento do veículo resulta em multa de R$ 127,69 e 5 pontos na CNH.

Além de utilizar um bagageiro homologado pela marca do veículo, lembre-se de situar os objetos pesados no centro e fixá-los adequadamente, de acordo com as orientações do manual. Já que este volume no teto interfere na estabilidade, os especialistas recomendam que o condutor dirija com velocidade 20% inferior ao limite permitido.

A melhor solução para quem leva pouca coisa ou viaja sozinho, é investir em uma rede específica vendida como acessório nas concessionárias. Presa por ganchos, ela armazena malas ou mochilas de forma a evitar que elas se desloquem pelo bagageiro.

Para aqueles que possuem picapes, o recomendado é acomodar os volumes mais pesados na parte da caçamba mais próxima da cabine e utilizar as coberturas originais do veículo.

A legislação autoriza que a tampa fique aberta para transporte de objetos longos, mas as lanternas e a placa jamais podem ser obstruídas e o balanço total não pode ultrapassar 60% da medida entre-eixos.

Para evitar o deslocamento das bagagens e itens e possíveis quedas na via, não abra mão de utilizar cordas e ganchos.