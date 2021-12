Uso do triângulo é fundamental para sinalizar ocorrência - BANCO DE IMAGENS

Publicado 28/12/2021 07:23

É essencial que todos respeitem as leis de trânsito e sigam as orientações e dicas específicas para a prevenção de acidentes. No entanto, também é necessário saber o que fazer em caso de uma eventual ocorrência. O major do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, Fábio Contreiras, explica o procedimento correto em caso de incidentes com vítimas.

Em primeiro lugar, certifique-se de que o local esteja seguro, sinalizado e sem riscos para que você se aproxime para ajudar e ligue assim que possível para o Corpo de Bombeiros (193).



“Não movimente a vítima, já que ela pode ter sofrido um traumatismo ou até mesmo uma hemorragia. A única situação aceitável para remover a vítima do veículo é em caso de risco de incêndio ou explosão. Cuidado ao tocar no veículo, porque ele pode ter entrado em contato com a energia elétrica, junto a algum poste”, explica o major, que também não recomenda tentar destombar o veículo pelo risco de piorar a situação da vítima.

É importante que o veículo sempre tenha materiais de primeiros socorros, como luvas, ataduras, gazes e óculos de proteção. “Caso perceba grande sangramento, proteja suas mãos com luvas ou com um saco plástico. Comprima a ferida utilizando um pedaço de pano limpo, de preferência”, recomenda Contreiras.

Evitar aglomeração no local do acidente também é essencial para que o socorro chegue com mais rapidez e os profissionais acessem a vítima com mais facilidade. Além disso, a aproximação desnecessária de curiosos pode gerar novos acidentes na via.

Contreiras também indica o procedimento ideal para casos de incidentes sem vítimas ou defeitos no carro. “Inicialmente, devemos utilizar o triângulo para realizar a sinalização no local da ocorrência. Se possível, retire o veículo da via para não atrapalhar o trânsito. Fique em um lugar seguro e converse com o outro motorista para ver a melhor forma de resolver a situação. Assim que a cena estiver desfeita, realize o registro da ocorrência com a autoridade policial responsável pela via”, diz o major, informando que o registro da ocorrência pode ser feito de forma on-line.