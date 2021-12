Cães costumam ‘encarar’ viagens mais facilmente. Gatos, no entanto, tendem a ser avessos ao transporte dentro de veículos - Reprodução Internet

Publicado 28/12/2021 07:03 | Atualizado 28/12/2021 07:28

Com o crescimento do número de meios de hospedagem, restaurantes e lojas que aceitam animais de estimação em suas dependências, os tutores estão cada vez mais levando seus pets para viajar. No entanto, o transporte deve ser feito da maneira adequada para a segurança deles e dos humanos. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) possui artigos que dispõem sobre este tema. Entre eles, está o 252, que proíbe dirigir o veículo transportando pessoas, animais ou qualquer volume à esquerda do condutor, entre seus braços ou suas pernas.

Desrespeitar essa lei representa infração média, com multa de R$ 130,16 e 4 pontos na CNH. O artigo 235 do CTB, por sua vez, veda a condução de pessoas, animais ou cargas (sem autorização prévia) nas partes externas do veículo. Considerada infração de natureza grave, a multa é de R$ 195,23 e o motorista leva 5 pontos na CNH.

Levar um pet solto no banco da frente pode resultar em um acidente. Sendo assim, os animais sempre devem ser transportados no banco traseiro. Embora exista o cinto de segurança para cães de 5kg a 50kg, ele é considerado bastante desconfortável por envolver peitos, ombros e costas dos bichinhos.

Na impossibilidade de utilizá-lo, o recomendável é optar por uma caixa transportadora ou por uma grade divisória que mantenha o animal na parte de trás. Especialistas costumam recomendar que animais de no máximo 25 kg sejam colocados nas caixas de transporte.

Caso o seu animal não se adapte a nenhuma das três opções, considere o estresse que a viagem poderá representar para ele e repense.

Além de familiares e amigos que podem cuidar do seu pet durante uma viagem, muitas cidades já possuem hotéis especiais com profissionais preparados para tomar conta do seu melhor amigo. Mas se a decisão for realmente viajar acompanhado pelo seu pet, não esqueça de alimentá-lo pelo menos três horas antes de pegar a estrada para evitar enjoos e vômitos. Assim como as paradas durante viagens longas são necessárias para os humanos, os animais também precisam delas.

Aproveite as pausas para dar água e deixá-lo fazer suas necessidades fisiológicas. Caso seja a primeira viagem do seu cão, vale a pena apostar em um treinamento. Dias antes, acostume-o a entrar no carro, dar pequenas voltas e premiá-lo com petiscos para que ele associe aquele momento a algo positivo.

Se o seu melhor amigo for um gato, é melhor pensar duas vezes antes de levá-lo para viajar. Em geral, os felinos são avessos a mudanças, e viagens tendem a ser muito mais estressantes para eles que para os cães. De todo modo, os gatos sempre devem ser transportados em caixas - e de boa qualidade.

Escolha uma que seja firme, à prova de fugas e sem muitos furos. Não esqueça de adicionar um tapete higiênico para que seu felino possa fazer as necessidades fisiológicas.

De acordo com a maioria dos especialistas, animais pequenos, como aves e hamsters, devem ser transportados em gaiolas específicas para a espécie e cobertas com um tecido fino. O material pode ajudar a reduzir o nível de estresse dos bichinhos.