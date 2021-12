Portal dos Procurados pede por informações sobre os envolvidos na morte de motorista de aplicativo em Nova Iguaçu - Divulgação

Publicado 28/12/2021 07:29



Rio - O Portal dos Procurados divulgou um cartaz na noite desta segunda-feira (27), em busca de informações sobre os envolvidos na morte de Marcos Paulo Estevão de Almeida, de 38 anos. O motorista de aplicativo estava desaparecido desde o dia 18 e seu corpo foi encontrado nas proximidades do Arco Metropolitano, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O último contato com a família havia sido no sábado anterior, dia 18, quando Marcos avisou que estava terminando uma corrida e voltaria para casa. Desde então, não foi mais visto. Com a demora, parentes tentaram novamente contato, mas não conseguiram, pois o celular já estava desligado. Familiares começaram uma mobilização nas redes sociais em busca de informações sobre seu paradeiro.



O corpo de Marcos Paulo foi encontrado por policiais militares na Estrada Cambota, no bairro Barão de Guandu, uma região pouco habitada de Nova Iguaçu, próxima ao Arco Metropolitano. Segundo familiares, o último sinal de GPS enviado pelo aparelho celular de Marcos dava a localização no bairro da Grama, em Miguel Couto, a cerca de oito quilômetros de onde o corpo foi encontrado. Marcos Paulo era morador de Nova Iguaçu.



O inquérito criminal foi assumido pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense, que já ouviu parentes da vítima e outras testemunhas. Agentes da especializada buscam informações que possam levar a dinâmica e a autoria do crime.

Os parentes pedem mais agilidade na investigação e alegam que não recebem atualizações do caso. "Não sabemos de nada, só que estão investigando e que é sigiloso. Muito difícil ficar sem saber o que realmente aconteceu com meu irmão", disse Maurício, ao O DIA.



O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização dos envolvidos na morte do motorista de aplicativo, nos seguintes canais de atendimento:



WhatsApp do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens).

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato)

Em todas as plataformas digitais, o Anonimato é Garantido-