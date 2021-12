Rio de Janeiro

Força-tarefa faz operação para derrubar sete imóveis ilegais em área de preservação na Zona Oeste

MPRJ, Secretaria do Meio Ambiente e PM atuam para demolir as construções feitas no Parque Natural Municipal da Serra do Mendanha, em Bangu

Publicado 29/12/2021 08:52 | Atualizado há 1 hora