Casa pega fogo na Zona Norte da cidade - Vídeo / Reprodução

Publicado 28/12/2021 17:52 | Atualizado 28/12/2021 19:15

Rio - Um incêndio atingiu, na tarde desta terça-feira (28), uma casa localizada na Avenida Dom Hélder Câmara, no número 8.827, sentido Bocaiúva, Zona Norte da cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o quartel do Campinho foi acionado às 15h45.

Ainda segundo a corporação, equipes fizeram o trabalho de rescaldo na residência e não teve feridos. Não foi informado de onde teria começado o fogo.

Em um vídeo enviado ao DIA, é possível ver bastante fumaça preta saindo do local. Há também a movimentação de pessoas que pulam em direção à casa para tentar ajudar a controlar o incêndio.