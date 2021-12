Capital foi recordista em denúncia contra maus tratos - Agência Brasil

Publicado 28/12/2021 15:33

Rio - O Disque Denúncia divulgou um balanço com o número de ligações para relatar maus tratos contra os animais durante o ano de 2021 no estado do Rio de Janeiro. Segundo dados oficiais, de janeiro a dezembro foram contabilizadas mais de 8 mil notificações pelo crime. O levantamento histórico aponta que este é o maior número de denúncias dos últimos três anos. Em 2020 foram 6,2 mil denúncias e em 2019 foram 6,7 mil.

De acordo com o Linha Verde, setor responsável por receber denúncias sobre ocorrências ambientais, o município com mais ligações registradas foi a cidade do Rio com mais de quatro mil denúncias durante todo o ano. Logo depois aparece São Gonçalo, com 697 ligações e Nova Iguaçu, com 570.

Na Rio, os bairros com mais denúncias foram Campo Grande, com 368 denúncias, seguido de Centro com 297 ligações e Jacarepaguá com com 222. De acordo com a Lei 14.064/2020 a pena para quem maltratar cães e gatos é de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3. A norma alterou a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que fixava a pena em três meses a um ano, e multa.