Álvaro Luiz Luna, de 57 anos, está desaparecido desde a madrugada de domingo, segundo familiares - Reprodução Facebook

Publicado 28/12/2021 13:14 | Atualizado 28/12/2021 13:21

fotogaleria Rio - A família de Álvaro Luiz Luna, de 57 anos, esteve nesta terça-feira no Instituto Médico Legal (IML) de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mas não conseguiu reconhecer o corpo encontrado esquartejado e queimado ao lado do carro dele . De acordo com a Polícia Civil, o corpo terá que ser submetido a um exame de DNA, já que a identificação não foi possível pela arcada dentária, coleta de digitais ou visualmente, devido ao fato do corpo estar totalmente carbonizado.

Os policiais não informaram o prazo para o resultado do exame ficar pronto. De acordo com a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), os familiares do aposentado foram ouvidos e os agentes coletam informações para esclarecer todos os fatos. As investigações seguem em andamento.

Álvaro Luna teve sua casa invadida, no bairro Shangri-la, em Belford Roxo, e ainda foi sequestrado pelos criminosos no último domingo. Nesta segunda-feira, o carro do aposentado foi encontrado ao lado de um corpo esquartejado. O veículo estava sem pneus, com marcas de tiros e com parte das janelas quebradas.

Segundo testemunhas, o aposentado foi acusado pelos traficantes de ser delator. No entanto, a família de Álvaro contesta a versão apontada pelos criminosos e pede justiça.

"Meu pai trabalhou a vida inteira dirigindo ônibus para nos sustentar. Ele ainda ajudou a concretar e a levar água para o morro. Só peço que me ajudem. Meu pai era um homem bom, ajudava todo mundo", disse um filho de Álvaro.

Seriam cinco criminosos envolvidos, mas apenas dois entraram na casa do aposentado e ainda trancaram a mulher dele no banheiro, mesmo depois dela dar dinheiro para a dupla. Ainda segundo fontes, todos os bandidos são conhecidos na região. Eles atuam entre Vila Claudia e Mutirão Bafo do Porco.

Álvaro está desaparecido desde a manhã de domingo, quando teve a casa invadida pelos criminosos. Inicialmente, informações davam conta que os bandidos teriam entrado no local para praticar furtos, mas decidiram roubar o carro da vítima, que acabou sendo levado junto. Eles ainda levaram dinheiro e eletrodomésticos.

Após o ocorrido, moradores do bairro Shangri-la fizeram um ato contra a crescente violência na região. A estrada Miguel Couto, uma das principais vias do bairro, foi bloqueada com entulhos incendiados pelos manifestantes. O ato buscava chamar a atenção das autoridades.

Segundo os moradores do bairro, bandidos têm cometido crimes constantemente e sem nenhuma repreensão da polícia na região. Quem vive no local fala sobre a rotina de medo e da falta de policiamento. "Se tivesse policiamento nas ruas de Belford roxo, não teria tanto assaltos por aqui. Aqui você só vê uma viatura se chamar no 190. Isso quando vem, né?", compartilhou uma usuária do Facebook.

Em nota, a Polícia Militar disse que o 39ºBPM (Belford Roxo) não foi acionado para a invasão do imóvel, mas garantiu que o policiamento segue intensificado na região do bairro Shangri-la, em Belford Roxo, e "com equipes atentas às possíveis alterações na localidade".