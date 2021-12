Manuela Griffo, de 9 anos, foi atingida por uma bala perdida enquanto brincava em uma pracinha em Campo Grande - Reprodução/Instagram

Manuela Griffo, de 9 anos, foi atingida por uma bala perdida enquanto brincava em uma pracinha em Campo GrandeReprodução/Instagram

Publicado 28/12/2021 20:00 | Atualizado 28/12/2021 20:04



Rio - Manuela Griffo, de 9 anos, atingida por uma bala perdida enquanto brincava em uma pracinha em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, recebeu alta do hospital nesta terça-feira (28) e mandou um recado pelas redes sociais de sua mãe, Tamyres Bartholomeu. Segundo a menina, ela está aliviada de estar em casa, mas ainda tem medo de sair na rua. O caso ocorreu no último domingo (26), quando a menina usava um patins que havia ganhado de presente de Natal e foi alvejada por um disparo que atingiu o ombro esquerdo. A polícia ainda investiga de onde partiu o disparo.

"Oi, gente! Eu sou a Manuela, vim agradecer pelas orações. Eu estou muito aliviada de estar em casa, mas eu ainda estou com medo de sair. Beijos", diz Manuela, que passou por uma cirurgia para retirar o projétil do braço. De acordo com os familiares, a operação foi concluída com sucesso.



Segundo Tamyres Bartholomeu, mãe da menina, não havia operação policial no momento em que a filha foi baleada. "Foi tudo muito rápido, estávamos brincando na pracinha e aí ela sentiu uma ardência no ombro. Quando meu esposo viu sangrando, achamos que fosse uma pedra, porque tinha muita criança na praça. Só soubemos que era um tiro no hospital", contou Tamyres ao O DIA.



O caso foi registrado na 35ª DP (Campo Grande). O pai da criança foi ouvido pelos agentes, mas, de acordo com a família, ainda não houve esclarecimentos da polícia sobre o ocorrido. "Nem entraram em contato com a gente. Em tudo o que vocês puderem fazer para pressionar eles a achar o culpado a gente agradece, porque ainda não tivemos nenhum retorno", disse a mãe da menina.



Em nota, a Polícia Civil afirmou que tem coletado informações e está em busca de imagens de câmeras de segurança instaladas no local para identificar a origem do disparo que atingiu a vítima.