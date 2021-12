Praia de Copacabana amanhece lotada - Fábio Costa / Agência O Dia

Publicado 28/12/2021 15:44 | Atualizado 28/12/2021 16:04

Rio - Mesmo sem os tradicionais shows da virada na orla, os hotéis do Rio de Janeiro devem registrar taxa de ocupação de 100% no Réveillon deste ano. Segundo o sindicato representante do setor de hospedagem, a Hotéis Rio, os hotéis na cidade estão com 92% de lotação nesta terça-feira, 28, número maior do que os 86% registrados na semana passada. Aliás, as expectativas são de que o público deste ano supere em 18% o de 2019, quando houve o último Réveillon antes da pandemia.

O presidente da Hotéis Rio, Alfredo Lopes, destaca que a alta do dólar é o principal estímulo ao turismo dentro do país, já que passar o feriado no exterior está pesando mais no bolso. “Em segundo lugar, existe uma deficiência de oferta de assentos aéreos”, conta. “Por conta da pandemia, os voos foram reduzidos. Então, há uma demanda reprimida das pessoas que tinham feito reservas no ano passado mas não conseguiram viajar”, completou.



Outro fator importante, segundo Lopes, é que o Rio de Janeiro atingiu um índice de vacinação alto. Hoje, a cidade está com 80,2% de sua população completamente imunizada. “E a gente (o setor de turismo e entretenimento) continua seguindo os protocolos, exigindo a carteira vacinal para entrar em hotéis, bares e restaurantes. Isso é uma segurança, né. Se a pessoa tá no Bondinho do Pão de Açúcar ou no Corcovado, ela sabe que todo mundo ali está vacinado”, disse.



Já de acordo com levantamento feito pela Rio Convention and Visitor Bureau (RCVB), uma fundação privada ligada ao turismo e entretenimento no Rio de Janeiro, a taxa de ocupação média dos hotéis na cidade também chega a 100% no último dia do ano. A pesquisa contempla os 50 hotéis econômicos, superiores e de luxo que integram a entidade. Para o acumulado entre os dias 30 de dezembro e 2 de janeiro, o índice é de 75%.



Em pontos turísticos tradicionais do Rio, como o Pão de Açúcar, por exemplo, a expectativa é atingir o patamar de visitantes de 2019. Naquele ano, o Bondinho recebeu 124 mil pessoas apenas no mês de dezembro.



“Olhando para esse prisma de recomeço, a gente está se adaptando a uma nova realidade”, disse Roberta Werner, diretora-executiva da RCVB. “Todos esses prestadores de serviços fizeram investimentos altíssimos para seguir os protocolos de segurança. O destino Rio de Janeiro está sendo muito procurado. A cidade é uma cidade com vocação para o lazer e muito aberta para eventos ao ar livre. Os viajantes se sentem muito mais seguros”, afirma.