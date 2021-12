Funcionários de pousadas afirmam que o movimento aumentou após anúncio da queima de fogos feito pelo prefeito José Bonifácio (PDT) - Imagem ilustrativa / Ludmila Lopes (RC24h)

Funcionários de pousadas afirmam que o movimento aumentou após anúncio da queima de fogos feito pelo prefeito José Bonifácio (PDT)Imagem ilustrativa / Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 27/12/2021 18:48

Seja por motivos religiosos ou não, a virada de ano é um período especial para muitas pessoas. Em 2020/21, as celebrações precisaram ser individuais, devido à alta propagação de Covid-19 na época. Agora, em 2021/22, o Réveillon terá um gostinho especial, afinal, as comemorações foram liberadas – com certos cuidados. Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, os dez minutos de fogos na Praia do Forte estão atraindo vários turistas ao município. A estimativa, de acordo com a prefeitura, é de 800 mil visitantes na virada.



Em relação a ocupação hoteleira, ainda conforme estimativa feita pela prefeitura, a previsão é de 95% de ocupação. Luís Carlos, funcionário da OYO Pousada Recanto Shangrilá, afirma que “após o anúncio da queima de fogos feito pelo prefeito José Bonifácio (PDT), todas as vagas foram preenchidas”, ou seja, a lotação atual é de 100%.



O movimento, que já estava intenso, começou a aumentar significativamente nesta última semana do ano. Segundo a ViaLagos, entre esta segunda (27) e sexta-feira (31), cerca de 208 mil veículos passarão pela RJ-124, fora os outros que já chegaram aos municípios da Região dos Lagos anteriormente. Do dia 22 a 26 de dezembro, a estimativa é que tenham passado 133 mil automóveis pela estrada.

Movimento na Rodoviária Aléxis Novellino, em Cabo Frio, neste fim de ano Ludmila Lopes (RC24h) Já a Auto Viação 1001 espera, comparado ao ano passado, um aumento de 15% no fluxo de passageiros com destino à Região dos Lagos. Além disso, para atender toda a demanda do período, foi necessário a implementação de 1.000 horários extras até a próxima quarta-feira (4). Dentre as cidades da Costa do Sol, Cabo Frio é terceira mais procurada, ficando atrás apenas de Búzios e Arraial do Cabo.

Mas vale lembrar que os turistas também estão chegando pelo ar. No último sábado (27), o município recebeu o primeiro voo da temporada de verão, vindo do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Entre os passageiros, paulistas, paulistanos e turistas de outros estados do país.



As viagens advindas de Guarulhos irão até o dia 7 de março. Para a alta temporada, entre dezembro e março, estão previstos mais de 600 voos – incluindo as rotas de Congonhas, que começou a ser operada dia 21, e a tradicional rota de Confins, ambos da Azul. O aeroporto também vai receber voos provenientes de Belo Horizonte, sendo viagens diárias de 16 a 31/12 – com aviões de capacidades entre 70, 118 ou 165 pessoas.



Outro local que também contará com a lotação de 100% é o terminal de excursões do município, que fica na Avenida Wilson Mendes, no bairro Jacaré. De acordo com informações levantadas pelo Portal O Dia, o espaço vai chegar à capacidade máxima, que é de 120 ônibus.



Mesmo com a animação para o Réveillon, é necessário ter em mente que a Covid-19 ainda não acabou. Foi divulgado nesta segunda-feira (27), que, em Cabo Frio, há um paciente com suspeita de ter contraído a nova variante Ômicron. Segundo a prefeitura, se trata de um homem de 31 anos, morador da cidade, que teria viajado para São Paulo e testou positivo ao retornar.



Portanto, para evitar um novo alastramento do vírus, é importante curtir com cautela, utilizando álcool em gel e máscaras, sempre respeitando o distanciamento.