Publicado 25/12/2021 22:00

Visando a chegada da alta temporada, a Prefeitura de Cabo Frio, na região dos Lagos, por meio da Secretaria de Saúde, deu inicio ao Projeto Verão 2022, com ampliação de serviços e atividades preventivas. O planejamento envolve ações estratégicas com objetivo de minimizar os impactos para o cidadão cabo-friense, além de garantir o atendimento ao público durante o período.

Ampliando a disponibilidade de atendimento, o Hospital Otime Cardoso dos Santos, no bairro Jardim Esperança, contará com mais oito leitos de clínica médica de retaguarda. No setor de atendimento ao público, o hospital passará a oferecer também o teste Swab RT-PCR para detecção da covid-19.

Para manter o monitoramento constante do coronavírus no município, também na Atenção Básica, todas as Unidades de Saúde disponibilizarão mais um tipo de teste de detecção para o vírus: o teste rápido Swab antígeno, com resultado em 20 minutos. A estratégia é oferecer métodos que possam fornecer resultados de forma rápida e com alta precisão.

No segmento de resgate, o Serviço de Resgate em Emergências Domiciliares, que pode ser acionado pelo número 192, ganhará mais uma ambulância, oferecendo mais agilidade no atendimento, diminuindo o tempo de espera entre os chamados. O serviço oferecido pela Prefeitura funciona 24h por dia.

O governo municipal estará atuando com planejamento específico na saúde para alta temporada. No entanto, a Prefeitura orienta a população a permanecer com as medidas de higiene e enfrentamento ao coronavírus.

Em casos de sintomas leves, e similares à covid-19, a Secretaria de Saúde reforça as recomendações para que o cidadão procure a unidade de saúde do bairro em que é cadastrado, para ser atendido pela equipe de Saúde da Família.

Nos postos a população pode realizar testes para diagnóstico da covid-19 e receber os cuidados e orientações necessárias. Somente em caso emergencial é que a pessoa deve procurar as unidades de atendimento de emergência, como as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do município. Esse simples direcionamento da população contribuirá para a logística de atendimento nas unidades emergenciais da cidade.