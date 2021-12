Movimento na Rua Érico Coelho – Centro de Cabo Frio – na antevéspera de Natal (23/12) - Ludmila Lopes (RC24h)/ Andréa Reys (Portal RC24h)

Junto da chegada das comemorações do fim do ano, vem de brinde a correria das compras, sejam em presentes, beleza, ou alimentação. O problema é que, muitas das vezes, as pessoas deixam para fazê-las em cima da hora, e em Cabo Frio, na Região dos Lagos, não é diferente. Toda essa movimentação extra reflete nos comércios que, neste período, ficam lotados.



Os vendedores estão entusiasmados no Centro da cidade. Mesmo com as lojas fechando às 19h, por conta do decreto nº 6.675 de prevenção a Covid-19, a expectativa é de, pelo menos, aumento de 10% nas vendas. Neilton Vieira, que trabalha em uma loja de confecção no calçadão da Rua Érico Coelho, um dos locais mais procurados para compras no município, comentou sobre o movimento comparado a 2020. “A gente sabe que esse ano ainda não vai ser do jeito que a gente queria, mas de ontem (22) para hoje (23), por exemplo, já vendemos bastante coisa para dois dias”, diz.



Já a vendedora de loja de artigo esportivo, Daiana Mendonça, disse que a movimentação ainda estava fraca, mas que a expectativa das vendas de última hora estava grande. “Sempre tem os atrasadinhos, né? Vamos que vamos, com fé, simpatia e atenção ao consumidor, vai dar tudo certo, acho que vamos vender bastante hoje (23) e amanhã (24)”, disse.



Mas alguns consumidores estão insatisfeitos com o horário de funcionamento dos comércios. Sérgio Teixeira, morador da cidade e servidor público, saiu no fim da tarde desta quarta-feira (22) para fazer suas compras e encontrou várias lojas fechadas. “O fechamento é exatamente no horário em que as pessoas estão saindo do trabalho. Isso acaba empurrando todo mundo para o Shopping, que fecha mais tarde”, pontua.

Todo tipo de presente é válido nesta época, inclusive os que envolvem estética. De acordo com Irene Versari, gerente do Studio Be, salão de beleza do Shopping, o movimento está acentuado. "Estamos super animados com o final de ano. Os clientes nos procuram (durante o período) para cuidar da beleza e elevar a autoestima. A procura por serviços de beleza está em alta!", comemora. Já no Shopping Park Lagos, em relação ao Natal passado, a estimativa é de um aumento de 28% nas vendas. E, justamente por isso, na antevéspera do feriado, nesta quinta-feira (25), o horário de funcionamento foi estendido até 23h – geralmente os comércios fecham às 22h.

O movimento é visivelmente intenso. Uma pesquisa feita pelo Portal O Dia aponta que, dentre as lojas mais procuradas, estão as de confecção, que têm os preços a partir de R$ 20,00. A procura é tanta que, na antevéspera, tinham filas do lado de fora dos comércios para que as pessoas pudessem comprar seus produtos.

Outro ramo bastante procurado, de acordo com a apuração feita pelo Portal, é o de doces e chocolates. Mesmo com os dados, Lina Silva, vendedora autônoma, conta que, apesar do adiantamento do pagamento de dezembro em Cabo Frio, as procuras estão ‘fracas’ em comparação ao ano anterior. “Alguns clientes até confessaram que tinham dinheiro investido nessas empresas (pirâmides financeiras que fecharam as portas no município) e perderam quase tudo”, explica.

Além disso, a doceira explica que os valores precisaram subir devido às inflações constantes. “O material está muito caro e a gente acaba tendo que aplicar os aumentos em nossos produtos”, pontua.



Contudo, àqueles que deixaram tudo para a última hora, uma boa notícia: por mais que seja em um período reduzido, os comércios de Cabo Frio seguem abertos nesta sexta-feira (24), véspera de Natal. As lojas começam a funcionar a partir das 9h e fecham às 19h. Mas é bom se preparar, pois, se o movimento for como nesta quinta de antevéspera, o fluxo de consumidores será bastante intenso.



Além disso, a doceira explica que os valores precisaram subir devido às inflações constantes. "O material está muito caro e a gente acaba tendo que aplicar os aumentos em nossos produtos", pontua.

Contudo, àqueles que deixaram tudo para a última hora, uma boa notícia: por mais que seja em um período reduzido, os comércios de Cabo Frio seguem abertos nesta sexta-feira (24), véspera de Natal. As lojas começam a funcionar a partir das 9h e fecham às 19h. Mas é bom se preparar, pois, se o movimento for como nesta quinta de antevéspera, o fluxo de consumidores será bastante intenso.

No Shopping Park Lagos, na sexta (24), o funcionamento é de 9h às 18h. No sábado (25), as lojas ficam fechadas, fazendo com que o local conte apenas com alimentação e lazer entre 12h e 21h.