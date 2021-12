O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio, e o caso registrado na 126ª DP. - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/12/2021 16:34

O homem que se afogou na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quarta-feira (22) foi a óbito. O acidente aconteceu por volta das 10h30 e a vítima, identificada como Alef Hendrix Monteiro, de 26 anos, chegou a ser socorrida ainda com vida para o Hospital Central de Emergências (HCE), mas não resistiu e morreu na unidade hospitalar. A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município.



Testemunhas relataram que os salva-vidas ficaram cerca de dez minutos prestando os primeiros socorros e tentando reanimá-lo, mas ele foi resgatado desacordado.



O corpo foi levado para o IML de Cabo Frio, e o caso registrado na 126ª DP.



Ainda não há informações sobre a naturalidade da vítima. O Corpo de Bombeiros pede cautela ao entrar no mar, especialmente em locais demarcados por bandeiras vermelhas, que apontam perigo.