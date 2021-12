Nas imagens, é possível ver o momento em que o elemento, em uma motocicleta, chega por trás da vítima e agarra a bolsa dela - Letycia Rocha (RC24h)

Nas imagens, é possível ver o momento em que o elemento, em uma motocicleta, chega por trás da vítima e agarra a bolsa delaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 22/12/2021 15:32

Uma idosa de 69 anos foi assaltada e derrubada ao ter a bolsa puxada por um criminoso na noite desta terça-feira (21) no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. Câmeras de segurança registraram a ação criminosa.

Nas imagens, é possível ver o momento em que o elemento, em uma motocicleta, chega por trás da vítima e agarra a bolsa dela. A força do homem foi tanta, que a mulher chegou a cair no chão e bateu com a cabeça.

Populares de uma lanchonete próxima ao local do crime socorreram a idosa para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no bairro Parque Burle. Além do estado de choque, a vítima levou três pontos na região da cabeça e teve alta em seguida.

O criminoso fugiu pela rua Expedicionário da Pátria, no sentido Avenida América Central.

Segundo a vítima, ela retornava de uma confraternização da igreja que frequenta, no bairro Braga, de carona com uma amiga. Ela saltou na esquina de casa e, ao atravessar, foi surpreendida pelo elemento, às 23h26.

De acordo com a família, a Polícia Militar foi procurada, mas não pode atender ao chamado, “por já ter passado mais de 40 minutos e não ser considerado flagrante”.

Ao tentar registrar a ocorrência, por volta das 2h da manhã, a vítima não conseguiu contato com a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Ela relatou que deve voltar à distrital ainda na manhã desta quarta-feira (22).