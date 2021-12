As investigações continuam para identificar novas vítimas, bem como para capturar os demais integrantes do grupo criminoso - Letycia Rocha (RC24h)

As investigações continuam para identificar novas vítimas, bem como para capturar os demais integrantes do grupo criminosoLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/12/2021 14:26

A Polícia Civil deflagrou, na manhã desta terça-feira (21), uma ação conjunta para desarticular associação criminosa especializada na prática de roubos a transeuntes e de veículos nos municípios de Armação dos Búzios, Cabo Frio e Rio das Ostras, na Região dos Lagos.

A primeira fase da Operação Passageiros do Crime, realizada em conjunto pela delegacias de Búzios (127ª DP), Cabo Frio (126ª DP) e Rio das Ostras (128ª DP), cumpriu dois mandados de busca e apreensão, além do mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Armação dos Búzios em desfavor de A.B.P., de 18 anos.

Segundo as investigações, os integrantes do grupo criminoso utilizavam um carro de transporte por aplicativo, Ford Focus de cor branca, e, durante a ação, abordava as vítimas com simulacro de arma de fogo.

O elemento capturado é apontado como líder do bando, sendo o responsável por contratar o motorista de transporte por aplicativo e abordar as vítimas. A polícia informou que ele já possui uma anotação criminal pela prática de ato infracional análogo ao crime de receptação e sete outras pela prática de atos infracionais análogos aos crimes roubo.

As investigações continuam para identificar novas vítimas, bem como para capturar os demais integrantes do grupo criminoso.