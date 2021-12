Segundo os proprietários da Inpho Technologia, o elemento estava até com um carrinho de compras de um supermercado. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 20/12/2021 15:31

Uma loja de produtos de informática, localizada na Avenida Central, nas proximidades da praça do Terminal Rodoviário Alexis Novellino, no bairro Jardim Excelsior, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, foi alvo de um criminoso na madrugada da última sexta-feira (17). Um homem invadiu o local e furtou aproximadamente R$ 300.

Imagens do circuito de segurança do estabelecimento flagraram toda a ação criminosa. Segundo os proprietários da Inpho Technologia, o elemento estava até com um carrinho de compras de um supermercado. “Ele só não levou mais coisas, pois não conseguiu abrir a porta inteira”, conta.

Após o crime, os proprietários localizaram alguns documentos caídos no interior da loja: “não sabemos se é dele, mas estamos levando juntamente com as imagens para a delegacia e vamos registrar o b.o.”.

O caso foi registrado na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). Quaisquer informações que possam ajudar na identificação e localização do elemento, devem ser informadas diretamente à policia.