Dupla foi capturada por agentes do GAT nesta quinta-feira (16), no bairro Jardim Nautilus - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 16/12/2021 15:54

A Polícia Militar deteve dois criminosos com o tráfico de drogas em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta quinta-feira (16), após uma denúncia anônima.

De acordo com a ocorrência, agentes do Grupamento de Ações Táticas (GAT) receberam informações de dois indivíduos estariam monitorando as entradas da comunidade do Manoel Corrêa, a fim de favorecer a venda de entorpecentes no local.

Em posse dos dados, a guarnição foi até à Rua Honduas com a Rua Guianas, no Jardim Nautilus, e capturou os elementos. Eles foram identificados como L.M.A., de 39 anos, ‘fogueteiro’; e J.S.C.O., de 17.

Os dois foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o menor foi autuado e apreendido por crime análogo à associação para o tráfico de drogas e, o homem, acusado e preso por associação ao tráfico. Com eles, a PM apreendeu um rádio de transmissor e uma unidade de fogo de artifício.