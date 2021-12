José Bonifácio recebeu Aquilles Barreto e Miguel Alencar nesta manhã de quinta-feira (16) na sede da prefeitura - Renata Cristiane

RESENHA COM EX

O prefeito de Cabo Frio, José Bonifácio (PDT) recebeu nesta quinta-feira (16), no gabinete um velho/jovem amigo, seu ex-secretário de Governo - roubado por Eduardo Paes (PSD) - Aquilles Barreto, que é atual secretário de Integração Metropolitana da cidade do Rio de Janeiro, e Miguel Alencar (DEM), presidente da Câmara cabo-friense. O encontro serviu para uma resenha política básica. Aquilles, apesar de estar trabalhando intensamente na capital, aproveitou para dar uma fugidinha, afinal, 2022 é ali, para quem é pré-candidato a deputado Federal. Logo, é um olho no padre e outro na missa. Afinal, trabalhar para os cariocas, ok, mas não pode esquecer seu reduto eleitoral, que é a Região dos Lagos. Bonifácio estava alegre ao recebê-los. Além de ter carinho diferenciado por Aquilles, Miguel deu nota 7 para a administração do prefeito numa entrevista que concedeu nesta semana. E foi além, Alencar acredita que, a partir do próximo ano, o governo do pededista vai deslanchar. Olha que Miguel é um parlamentar independente, embora há quem “jure de pés juntos” que ele está mais para oposição que para imparcialidade. O clima é de parceria. Inclusive para eleição do ano que vem...

SÓ GRATIDÃO AO GOVERNADOR

Depois da resenha com a dupla que seguiu para Câmara onde teve sessão de encerramento do ano, Zé foi à capital para participar de evento da Firjan, – “Encontro da indústria com os poderes do estado” – que contou com alguns prefeitos e o governador Cláudio Castro (PL). Falando em Castro...Bonifácio elogiou bastante Claudio, exaltando a relação republicana que tem o governador. “Até agora, tudo que o município tem colocado, ele tem encaminhado para a solução”, afirmou o prefeito, ressaltando que Castro não faz distinção partidária. Zé revelou ainda que, em uma viagem a Teresópolis, o governador se sentou ao lado dele e comunicou que o Estado iria resgatar uma dívida de ICMS com os municípios e afirmou que o montante de Cabo Frio seria de cerca de R$ 10 milhões. Na verdade, o valor real é um pouco acima, na ordem de R$ 13 milhões. Além do encontro na Firjan, a agenda de Bonifácio no Rio, tinha ainda previsão de idas à secretaria de Cultura, ao Inepac e a Fundação da Infância e da Adolescência.





MAIS UMA VÍTIMA DE FAKE

O braço direito do prefeito José Bonifácio, Janio Mendes (PDT) foi vítima de fake news ou notícia falsa. A tentativa de desmoralização vem de um site de Cabo Frio conhecido por divulgar informação desse tipo. Não é de hoje que o diretor financeiro da Alerj sofre perseguição desse grupo. Mas dessa vez cansou. Ele divulgou nota informando que tomará medidas judiciais. A mesma página foi condenada, recentemente, pelo mesmo crime, a indenizar em R$ 10 mil, o atual secretário Adjunto de Esportes de Cabo Frio, Rodolpho Campbell. A ilação lançada contra Janio diz respeito a dívidas de IPVA. "Venho informar que estamos ingressando com uma ação cabível na justiça, e caberá ao detrator provar em juízo que sou devedor do IPVA 2021...Sendo sabedor de que esta não é uma prática criminosa, como a falsa notícia tenta impor. Tenho uma história de vida digna, honrada e coerente. Não me curvarei ao jogo de mentirosos e caluniadores de plantão.", disse ele. O mesmo portal é processado por várias pessoas da região pelo mesmo problema. A justiça é sem dúvida o melhor caminho contra os difusores de notícias falsas.