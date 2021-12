Os agentes foram acionados por populares durante a manhã, para verificar a ocorrência de violência doméstica na Avenida Joaquim Nogueira - Letycia Rocha (RC24h)

Os agentes foram acionados por populares durante a manhã, para verificar a ocorrência de violência doméstica na Avenida Joaquim NogueiraLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/12/2021 13:18

Um homem foi preso em flagrante após tentar matar a companheira asfixiada dentro de uma casa no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, nesta sexta-feira (17). De acordo com a Polícia Militar, o agressor, de 40 anos, ainda ofendeu a vítima com xingamentos.

Os agentes foram acionados por populares durante a manhã, para verificar a ocorrência de violência doméstica na Avenida Joaquim Nogueira. Ao chegarem no local, os militares deram ordem para que o criminoso, identificado como F.C.G.O., se afastasse da mulher, mas ele continuou tentando asfixiá-la.

Diante da resistência do elemento, a PM deu voz de prisão e teve que fazer uso progressivo da força, imobilizando o agressor e encaminhando para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP). A mulher e uma testemunha também foram levadas para a distrital.

O acusado permaneceu preso, autuado por lesão corporal na Lei Maria da Penha.