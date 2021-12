Ele foi encaminhado para a DEAM, autuado e preso em flagrante por ameaça e lesão corporal - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 17/12/2021 13:24

Um homem, identificado como A.C.N., de 44 anos, foi preso por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Cabo Frio, na Região dos Lagos, na tarde desta quinta-feira (16), na Vila Nova, após agredir a própria irmã com uma pá de obra.

Conforme a polícia, a vítima procurou a especializada por volta das 14h. Ela estava com um ferimento do lado direito da testa, próximo à têmpora, além de escoriações pelo braço direito e relatou que teria sido agredida pelo irmão, com o equipamento.

Em diligências na Rua Mario Quintanilha, o agressor foi capturado pelos policiais. Ele foi encaminhado para a DEAM, autuado e preso em flagrante por ameaça e lesão corporal.