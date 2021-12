O prefeito deu as informações exclusivas na tarde desta segunda-feira - ASCOM

Publicado 20/12/2021

A população de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e também os turistas podem se animar porque vai ter queima de fogos na noite de Réveillon na Praia do Forte, sim. Em entrevista exclusiva à repórter do O Dia, Renata Cristiane, o prefeito José Bonifácio (PDT), nesta segunda-feira (20), disse que foi procurado por um empresário o qual irá patrocinar 10 minutos de show pirotécnico no principal cartão postal da cidade.



Aliás, o mesmo empresário garantiu a volta do Cabofolia (o último foi em 2016) – o Carnaval fora de época mais badalado do interior do Rio em 2022. Com duas modificações: segundo o prefeito cabo-friense, o evento, que costumava ser realizado em janeiro, vai acontecer em abril, perto da Semana Santa, no entorno da Morada do Samba, e não mais na Praia do Forte.



Zé Bonifácio foi o primeiro entrevistado da rodada de conversa com os prefeitos da Região dos Lagos, sobre o ano de 2021 e projetos para 2022.



Sobre este ano, Zé destacou a geração de empregos pós pandemia por conta da chegada de novas empresas na cidade e já anunciou outras novas, que devem chegar no início do ano, dois supermercados (em São Cristóvão e Tamoios).



Na área da Saúde, muitos internautas queriam saber sobre a abertura do Hospital de Tamoios e Zé já avisou: “não vou abrir um hospital para não funcionar como tal, faltam leitos (tem poucos), áreas específicas de uma unidade hospitalar, faltam aparelhos. Não vou abrir hospital para morrer gente, eu tenho responsabilidade”, disse, e que, por outro lado, a ideia é implantar as especialidades clínicas em outro local, mas também no Segundo Distrito, a fim de evitar o longo deslocamento aos moradores.



“Estamos vendo a melhor forma de atender a população, em 2022 vamos dar uma solução para isso”, completou.



Sobre o último concurso, o prefeito afirmou que a fase agora é elaborar um novo estatuto para os que entrarem. “Vamos encaminhar a nova legislação para a Câmara em fevereiro”.



Com relação à infraestrutura Zé Bonifácio garantiu que os próximos três anos serão intensificados os trabalhos de macrodrenagem, com manutenção e substituição de manilhas. Com relação aos buracos, falou rapidamente, mas que os serviços já avançaram muito nesse sentido.



Também falou da Prolagos, lembrando que já está valendo o novo decreto, ou seja, a concessionária tem que fazer os serviços relacionados a esgoto; caso não seja feito, a própria Prefeitura realiza a demanda e depois cobra da empresa.



Ainda estão no radar de Zé a revitalização das praças – que aos poucos algumas estão sendo mexidas, são 90 no total.



Pagamento de dezembro



Na entrevista, o prefeito garantiu que vai pagar dezembro dentro do mês, mas só vai conseguir pagar antes do Natal os aposentados e pensionistas, na próxima sexta (24); os demais servidores, até o último dia do ano.



Rodada de entrevistas



Zé Bonifácio foi o primeiro da rodada de entrevistas com prefeitos da Região dos Lagos. Nesta terça (21), é a vez do prefeito de Búzios, Alexandre Martins (REP); seguido pelo de Iguaba, Vantoil Martins (CID), na quarta-feira (22) e na quinta (23) é a vez do prefeito de Arraial do Cabo, Marcelo Magno (PL). Os demais devem falar na semana que vem.

