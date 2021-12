Ao perceber a aproximação dos policiais, o individuo demonstrou nervosismo e entrou em fuga, mas acabou sendo pego - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 21/12/2021 14:45

A Polícia Militar prendeu, nesta segunda-feira (20), um homem apontado de envolvido com o tráfico de drogas no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, durante um patrulhamento.

Uma guarnição circulava pela Rua do Forno quando teve a atenção voltada para um indivíduo que, ao perceber a aproximação dos policiais, demonstrou nervosismo e entrou em fuga. Ele acabou sendo abordado com 26 cápsulas de cocaína, 31 buchas de maconha e R$ 20 em espécie.



Ao ser indagado, R.C.P., assumiu a propriedade do material e afirmou receber R$ 25 por cada carga vendida. O elemento ainda apontou para um outro homem que estava próximo ao local e disse ser o ‘gerente’.



Os dois foram encaminhados para a 127ª Delegacia de Polícia de Armação dos Búzios (127ª DP), Central de Flagrantes do dia, onde o acusado foi preso autuado por tráfico de drogas e, o outro, ouvido e liberado após desmentir a versão de ser ‘gerente do tráfico’.