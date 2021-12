Foram recolhidos 35 pinos de cocaína e R$19,00 em espécie - Sabrina Sá (RC24h)

Publicado 22/12/2021 14:58

Na manhã desta quarta-feira (22), um homem foi preso por tráfico de drogas na localidade da Estradinha, em Cabo Frio, na Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, ele foi encontrado após denúncias apontando que um indivíduo de camisa verde estaria utilizando um terreno baldio no Beco do Rato para tráfico de drogas.

Uma guarnição se dirigiu ao local e abordou o elemento, mas nada foi encontrado com ele. No entanto, parte da equipe se manteve de forma velada no terreno, podendo abordá-lo novamente demostrando o local de esconderijo das drogas, onde foram recolhidos 35 pinos de cocaína e R$19,00 em espécie.

Na condução, o acusado tentou fugir e chegou a se lesionar em entulhos e restos de um vaso sanitário. Ele foi conduzido para o Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança, para atendimento e depois à 126ªDP, onde foi autuado por tráfico de drogas.