Alexandre Martins (REP), prefeito de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos - ASCOM

Alexandre Martins (REP), prefeito de Armação dos Búzios, na Região dos LagosASCOM

Publicado 21/12/2021 18:35

Alexandre Martins (REP), prefeito de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos, disse nesta terça-feira (21), em entrevista exclusiva à Renata Cristiane, repórter do O Dia, que se dá nota de 6,5 a 7 numa auto-avaliação de seu primeiro ano de governo. “Não posso fazer tudo que queria”.



Alexandre, segundo a ser entrevistado na roda de prefeitos da Região dos Lagos nesta semana, sobre o ano de 2021 e planos para 2022. Nesta quarta (22) será Vantoil Martins (CID), de Iguaba, e na quinta (23), Marcelo Magno (Arraial).



Na entrevista, Alexandre disse que ainda este mês paga o reajuste de 6% da Educação, retroativo a 2020 (data-base), e em março, mês da data-base, haverá novo enquadramento. E que vai esperar fechar dezembro para saber quanto de Fundeb vai restar e ver se poderá pagar os R$ 5 mil de auxílio tecnológico já aprovado na Câmara.



“Entraram, até o momento, R$ 26 milhões via Fundeb e paguei 24 milhões com fonte zero. Se tiver recurso, a gente repassa”.



Contou que está feliz com o Natal de Luz e bastante animado com o Réveillon, já que Búzios será um dos principais destinos nessa virada de ano. Que está tranquilo com relação à Covid, já que a vacinação avançou. “Estou preocupado agora é com a gripe, ontem a tenda estava lotada, foram 700 atendimentos”, destacou. Para a noite de Ano Novo, show pirotécnico silencioso.



Para 2022, Alexandre falou sobre as pretensões da Prefeitura com relação a novas obras e melhorias de infraestrutura (pavimentação, drenagem, etc). Agenda de entretenimento fora da temporada e propaganda digital estão no radar. “Muito importante para desenvolver o turismo”, disse.



Entre os projetos, estão a nova rodoviária, ou melhor, centro comercial rodoviário, com 152 lojas e espaço para 40 ônibus na Rasa. “Melhor posicionada, na entrada da cidade, onde também fica o estacionamento dos ônibus de turismo. Falta a aprovação da câmara e, em seguida a licitação”.



Alexandre lembrou ainda do autódromo, “vai sair, já desapropriamos a área (em Baía Formosa) e vou licitar o projeto em breve. Será o único do Estado e temos previsão que aconteçam 12 provas no ano, que vão girar R$ 50 milhões na cidade”, contou.



Ainda no radar do prefeito, retomada das obras da Boa Vista, Capão e Cem Braças; maternidade e Centro de Imagem no mesmo local (hospital municipal), Mercado do pescador da Rasa, Estrada da Fazendinha, enfim, são muitos projetos para dar andamento”, completou.