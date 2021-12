Governo do Estado emitiu considerando como bens de utilidade pública os imóveis referentes à antiga Ferlagos e ao atual Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro - Internet

Publicado 23/12/2021 14:37

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) vai poder contar com novo campus em Cabo Frio, na Região dos Lagos, no início do próximo ano. O governo do Estado do Rio emitiu decreto na última segunda-feira (21), considerando como bens de utilidade pública os imóveis referentes à antiga Ferlagos e ao atual Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, ambos no bairro Jardim Flamboyant.

Com isso, a Uerj terá como solicitar a desapropriação dos prédios para instalar um Polo Avançado na cidade.

“Estamos dando sequência à política de interiorização da Uerj, que visa estar presente em vários municípios fluminenses, oferecendo ensino público de qualidade com foco na pesquisa, extensão e inovação. Uma das prerrogativas para a criação do novo campus era a obtenção desses imóveis de forma definitiva”, afirma o reitor Ricardo Lodi.

Desde a inauguração do hospital em Cabo Frio, que vem funcionando de forma estratégica para acelerar a fila de cirurgias da Secretaria do Estado de Saúde, a Uerj vem demonstrando interesse em ampliar a presença na Região dos Lagos. “Nossa ideia é implantar a Faculdade de Ciências Médicas, que vai se beneficiar das instalações do Hospital Universitário Reitor Hesio Cordeiro, além dos cursos de Ciências Ambientais e Geografia”, declara Lodi.